Ataşehir’de, kucağında çocukla direksiyona geçen şoföre para cezası verildi

Kucağında çocuklar trafikte seyrederken görüntülenen H.K., görüntülerden tespit edildi. Gözaltına alınan H.K.’ye 784 lira para cezası verildi.

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde kapalı kasa minibüs kullanan bir sürücü, kucağında çocukla trafikte seyir halindeyken görüldü.

O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.

Ekipler harekete geçti

DHA’nın haberine göre; görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Gözaltına alındı

Yapılan çalışmalarda polis, sürücünün H.K. olduğunu tespit etti. H.K., işlem yapmak üzere gözaltına alındı.

784 lira para cezası verildi

H.K.'ye emniyet kemeri kullanmamaktan 196 lira, saygısızca araç kullanmaktan 196 lira, sola dönüşte sinyal vermemekten 196 lira, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen yasaklara uymamaktan 196 lira olmak üzere, toplam 784 lira idari para cezası uygulandı.

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