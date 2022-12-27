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    Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücü kamerada

    Seyir halindeki bir kapalı kasa minibüs şoförünün kucağında çocukla araç kullanması dikkat çekti. O anlar saniye saniye kaydedildi.
    • 27.12.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 12:30
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    Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücü kamerada

    Trafikte tehlikeli hareketler sergilenmeye devam ediyor.

    Yapılan denetimler ve caydırıcı cezalara rağmen kendi canlarını ve trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan şahıslar, sık sık gündem oluyor.

    Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

    Minibüsü çocukla kullandı

    Ataşehir'de seyir halinde olan bir sürücünün, kapalı kasa minibüsü kucağındaki çocukla kullandığı görüldü.

    Trafikte dikkat çeken anlar kamerayla saniye saniye kaydedildi.

    Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücü kamerada VİDEO

    Trafiği tehlikeye attı

    DHA'nın aktarımına göre; hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atan sürücü bir süre sonra uzaklaştı.

    Ataşehir de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücü kamerada #1

    Ataşehir de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücü kamerada #2

    Ataşehir de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücü kamerada #3

    Ataşehir de kucağında çocukla minibüs kullanan sürücü kamerada #4


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