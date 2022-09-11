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    Ataşehir’de, kuryenin motosikletinden siparişini çaldılar

    İlk siparişini teslim etmek üzere motosikletinin başından ayrılan kuryenin ikinci siparişi çalındı. Yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafında saniye saniye kaydedildi.
    • 11.09.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 10:04
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    Ataşehir’de, kuryenin motosikletinden siparişini çaldılar

    İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Alpkaya Caddesi'nde, geçen cuma 12.30 sıralarında iki farklı adrese siparişleri getiren kurye, ilk siparişini vermek üzere bir binaya girdiği sırada motosikletli iki kişi, kuryeye ait motosikletin yanına yaklaştı.

    Şüphelilerden biri, sepeti açarak içindeki ikinci siparişi çaldıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

    İlk siparişini teslim eden kurye, binadan çıktıktan sonra sepetteki siparişi kontrol ettiğinde, yerinde olmadığını gördü. Hemen binadaki görevli ile binanın güvenlik kamerasına bakan kurye, ikinci siparişin çalındığını gördü.

    Ataşehir’de, kuryenin motosikletinden siparişini çaldılar VİDEO

    “Aşağıya indiğinde diğer paketinin çalındığını fark etti”

    DHA’nın haberine göre; bina görevlisi Fatih Ayvacı, "Yemek siparişi olmuştu. Kurye siparişi bırakıp aşağıya indiğinde diğer paketinin çalındığını fark etti. 'Kamera görüntülerine bakabilir miyiz' dedi. Kamera görüntülerine baktığımızda başka bir kurye, o kuryenin sepetindeki paketi alıp olay yerinden uzaklaştığını gördük. Şaşkınlık içerisindeyim ben de." dedi.

    Ataşehir’de, kuryenin motosikletinden siparişini çaldılar #1

    Ataşehir’de, kuryenin motosikletinden siparişini çaldılar #2

    Ataşehir’de, kuryenin motosikletinden siparişini çaldılar #3


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