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Ataşehir'de metro inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı
İstanbul Ataşehir'de metro inşaatında yüksekten düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
- 29.12.2022 - 12:11
Dudullu-Bostancı Metro inşaatı İçerenköy durağı şantiyesinde çalışan Ömer Faruk Genç, merdiven boşluğundan yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Düştüğü merdiven boşluğundan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Durumu iyi
AA'nın haberine göre, Genç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.