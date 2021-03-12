Euro
9.0385
0.69%
Dolar
7.5623
1.16%
Altın
415.44
0.25%
Borsa
1.556
-0.05%
Bitcoin
429.397
3.47%
EXEN Coin
14.92
-4.05%
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 5 C

    Ataşehir’de otomobil devrildi

    Seyir halindeyken önce çöp kamyonuna ardından elektrik direğine çarpan bir otomobil karşı şeride geçerek devrildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 12.03.2021 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ataşehir’de otomobil devrildi

    Ataşehir’de Dudullu Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bir çöp kamyonuna ardından elektrik direğine çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile karşı şeride geçerek devrildi.

    EKİPLERE HABER VERİLDİ

    Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yol, bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Ataşehir'de karşı şeride geçerek devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı VİDEO

    ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

    Otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılabildi.

    Otomobilin kaldırılması ile trafik normale döndü.

    Ataşehir’de otomobil devrildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir