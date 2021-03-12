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Ataşehir’de otomobil devrildi
Seyir halindeyken önce çöp kamyonuna ardından elektrik direğine çarpan bir otomobil karşı şeride geçerek devrildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 12.03.2021 - 09:33
Ataşehir’de Dudullu Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bir çöp kamyonuna ardından elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisi ile karşı şeride geçerek devrildi.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yol, bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ataşehir'de karşı şeride geçerek devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı VİDEO
ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI
Otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılabildi.
Otomobilin kaldırılması ile trafik normale döndü.