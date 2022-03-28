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    Ataşehir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

    Trafik ışıklarından yolun karşısına geçerken süratle ilerleyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralananan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 11:52
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    Ataşehir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

    İstanbul Ataşehir'de bulunan Dudullu Caddesi'nde araçlara kırmızı ışık yanmasına rağmen süratle ilerleyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan gençlerden birine çarptı.

    Otomobil durmadan yoluna devam ederken, metrelerce savrulan yaya ağır yaralandı.

    AĞIR YARALANAN GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Yanındaki arkadaşı ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Ataşehir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti VİDEO

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Polis kazanın ardından olay yerinde inceleme yaparken, kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde araçların kırmızı ışık yanması nedeniyle durduğu, 2 kişinin de karşıya geçtiği görüldü.

    Diğer şeritten süratle gelen bir otomobil ise yayalardan birine çarparak yoluna devam etti. Polisin kaçan sürücü ile ilgili çalışması sürüyor.

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