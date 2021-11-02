Ataşehir'de otomobilin çarptığı moto kurye, havaya savruldu

Hızla ilerlediği iddia edilen motosikletli kurye, otomobilin çarpmasının ardından savrularak yere düştü. Kaskı sayesinde kurtulan kuryenin o anları, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Dün saat 13.00 sıralarında İstanbul Ataşehir'deki Kayışdağı Caddesi Kartal Sokak'ta siparişi yetiştirmek için hızlı olduğu görülen motosikletli kurye, dört yolda otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kurye yola savruldu.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

"KASKI OLMASAYDI ÖLEBİLİRDİ"

Görgü tanığı Eda Soyder, "Karşı yönden gelen araçla motosiklet çarpıştı. Motosiklet hızlıydı, kaskı olmasaydı ölebilirdi belki. Dört yol ağzında oldu kaza, burada kazalar hep oluyor. Motosikletli havada uçtu resmen." diye konuştu.

Başka bir görgü tanığı Doğan Hacat, "Motorcu hızlıydı, çarptığı gibi takla attı. Yere düştü, ayağından ve yüzünden yaralandı." dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Motosikletli kuryenin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hız olduğu görülen motosikletli kurye, dört yolda otomobile çarptıktan sonra havalanarak yere düşüyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koşuyor.

Ataşehir'de otomobilin çarptığı motokurye, havaya savruldu VİDEO



















