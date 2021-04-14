Ataşehir'de, spor bir otomobille geldikleri iş yerinden 3 adet oyun konsolu çaldığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden polise hırsızlık ihbarı yapıldı.

Gelen ihbarın ardından harekete geçen ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği iş yeri ve çevresindeki kameraları incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİLER

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda, B.G., M.G. ve S.Ş isimli şüphelilerin spor bir otomobille gece saatlerinde iş yerinin önüne geldiği tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerince Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bulundukları adreste gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Zanlıların emniyette yapılan sorgulamalarında, S.Ş., ve M.G.'nin "hırsızlık" suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., M.G. ve S.Ş adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir'de oyun konsolu çalan hırsızlar tutuklandı VİDEO