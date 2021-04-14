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- Ataşehir'de oyun konsolu çalan hırsızlar tutuklandı
Ataşehir'de oyun konsolu çalan hırsızlar tutuklandı
- DHA
- 14.04.2021 - 09:06
- Güncelleme : 14.04.2021 - 09:32
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden polise hırsızlık ihbarı yapıldı.
Gelen ihbarın ardından harekete geçen ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği iş yeri ve çevresindeki kameraları incelemeye aldı.
GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİLER
Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda, B.G., M.G. ve S.Ş isimli şüphelilerin spor bir otomobille gece saatlerinde iş yerinin önüne geldiği tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerince Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bulundukları adreste gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Zanlıların emniyette yapılan sorgulamalarında, S.Ş., ve M.G.'nin "hırsızlık" suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., M.G. ve S.Ş adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ataşehir'de oyun konsolu çalan hırsızlar tutuklandı VİDEO