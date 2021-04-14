Euro
9.6678
-0.3%
Dolar
8.073
-0.4%
Altın
453.12
-0.39%
Borsa
1.401
1.63%
Bitcoin
521.122
2.26%
EXEN Coin
27.12
14.38%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Ataşehir'de oyun konsolu çalan hırsızlar tutuklandı

    Ataşehir'de, spor bir otomobille geldikleri iş yerinden 3 adet oyun konsolu çaldığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ataşehir'de oyun konsolu çalan hırsızlar tutuklandı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden polise hırsızlık ihbarı yapıldı.

    Gelen ihbarın ardından harekete geçen ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği iş yeri ve çevresindeki kameraları incelemeye aldı.

    GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİLER

    Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda, B.G., M.G. ve S.Ş isimli şüphelilerin spor bir otomobille gece saatlerinde iş yerinin önüne geldiği tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerince Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bulundukları adreste gözaltına alındı.

    Ataşehir de oyun konsolu çalan hırsızlar tutuklandı #1

    TUTUKLANDILAR

    Zanlıların emniyette yapılan sorgulamalarında, S.Ş., ve M.G.'nin "hırsızlık" suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan  B.G., M.G. ve S.Ş adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ataşehir'de oyun konsolu çalan hırsızlar tutuklandı VİDEO

    Ataşehir de oyun konsolu çalan hırsızlar tutuklandı #2

    Ataşehir de oyun konsolu çalan hırsızlar tutuklandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir