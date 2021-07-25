İçerisinde 15 yolcu bulunan özel halk otobüsü seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar yükseldi. Yolcular hızla tahliye edildikten sonra ekipler, araca müdahale etti.

İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftliği Yolu Caddesi üzerinde, İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait Yenidoğan-Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsünün motor kısmından, saat 09.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.

Otobüs şoförü, durumu fark ederek içinde 15 yolcu bulunan aracı yol kenarına çekti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kısa süreli bir paniğin ardından yolcular hızlı bir şekilde tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ataşehir’de özel halk otobüsünde yangın paniği yaşandı ViDEO

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Yangını gören diğer vatandaşlar da yangın tüpleri ile yardıma koştu.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın tamamen söndürüldü.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Otobüste maddi hasar meydana geldi.

Otobüsteki yolculardan Ayşegül Acar, ”Önce anlamadım sonra bir anda bizi aşağıya indirdiler. Alevler çıkıyordu otobüsten. Kısa süreli bir panik oldu.” ifadelerini kullandı.