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- Ataşehir’de özel halk otobüsünde yangın paniği yaşandı
Ataşehir’de özel halk otobüsünde yangın paniği yaşandı
- DHA
- 25.07.2021 - 10:20
- Güncelleme : 25.07.2021 - 10:51
İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftliği Yolu Caddesi üzerinde, İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait Yenidoğan-Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsünün motor kısmından, saat 09.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.
Otobüs şoförü, durumu fark ederek içinde 15 yolcu bulunan aracı yol kenarına çekti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kısa süreli bir paniğin ardından yolcular hızlı bir şekilde tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ataşehir’de özel halk otobüsünde yangın paniği yaşandı ViDEO
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Yangını gören diğer vatandaşlar da yangın tüpleri ile yardıma koştu.
İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın tamamen söndürüldü.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Otobüste maddi hasar meydana geldi.
Otobüsteki yolculardan Ayşegül Acar, ”Önce anlamadım sonra bir anda bizi aşağıya indirdiler. Alevler çıkıyordu otobüsten. Kısa süreli bir panik oldu.” ifadelerini kullandı.