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    Ataşehir'de polis ile babası arasındaki 'masaj salonu' tartışması kanlı bitti

    Masaj salonu işlettiği gerekçesi ile babası Hilmi U. ile tartışan Emre U. isimli genç polis, silahla ateş açtı. Baba Hilmi U. hastanede yaşaşmını yitirirken, Emre U. olay yerinden kaçtı.
    • 18.08.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 08:54
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    Ataşehir'de polis ile babası arasındaki 'masaj salonu' tartışması kanlı bitti

    İstanbul Ataşehir’de, dün 13.50 sıralarında, iddiaya göre Emre U. isimli genç polis, masaj salonu işlettiği gerekçesiyle tartışma yaşadı.

    Emre U. babasına ait işletmeye gelince, ikili arasında çıkan sözlü tartışmanın sonu kanlı bitti.

    İHA’nın haberine göre; "Baba masaj salonu işini bırak, bu işler bize göre değil" diyen Emre U., çıkan kavgada yanında getirdiği silahla babası Hilmi U.’ya 5 el ateş açtı.

    Şüpheli şahıs olay yerine geldiği araçla hızla uzaklaştı. Hilmi U., kanlar içerisinde yere yığıldı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba Hilmi U., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Babanın ifadesi

    Hilmi U.’nun ifadesinde, "Aramızda geçmişten gelen bir husumet yoktur ama bu masaj salonu konusunda tartışmalarımız oldu. Bu olaydan dolayı oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay tamamen benim alkollü olmam ve küfretmem nedeniyle meydana gelmiştir." dediği öğrenildi.

    Ataşehir de polis ile babası arasındaki masaj salonu tartışması kanlı bitti #1

    Araç terk edilmiş olarak bulundu

    Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrası, şüpheli şahsa ait araç olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş olarak bulundu.

    Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

    “Kapıyı açtığımda yerde kan ve silah vardı”

    Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaş Mustafa Girgin, “Kapının açılması gerekiyormuş. Çilingir olarak geldim. Kapıyı açtığımda yerde kan ve silah vardı. İş yerini basıp adamı yaralamış. Sonra kaçmış.” diye konuştu.

    Ataşehir de polis ile babası arasındaki masaj salonu tartışması kanlı bitti #2

    Ataşehir de polis ile babası arasındaki masaj salonu tartışması kanlı bitti #3


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    Ataşehir'de polis ile babası arasındaki 'masaj salonu' tartışması kanlı bitti

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