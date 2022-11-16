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    Ataşehir’de polis memuru kurşun yağdırdı: 6 yaralı

    Komşularıyla tartışan anne ve babasının bıçaklandığını öğrenen polis memuru, etrafa ateş etmeye başladı. Olayda 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
    • 16.11.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 09:12
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    Ataşehir’de polis memuru kurşun yağdırdı: 6 yaralı

    İstanbul’un Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli istirahatli polis memuru, anne ve babasının yaşadığı Ataşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerindeki eve ziyarete geldi.

    Akşam saatlerinde polis memurunun anne ve babası, park nedeniyle komşularıyla kavga etmeye başladı.

    Beylik tabancasıyla ateş etti

    Taraflardan biri, polis memurunun anne ve babasını bıçakla yaraladı.

    Yaşananları öğrenen polis memuru, saat 21.00 sıralarında aşağı inip beylik tabancasıyla etrafa ateş etmeye başladı.

    1’i ağır 6 yaralı

    Olayda polis memurunun erkek kardeşi ve babası dahil olmak üzere 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre istirahatli polis memuru gözaltına alındı.

    Ataşehir’de polis memuru kurşun yağdırdı: 6 yaralı #1

    Ataşehir’de polis memuru kurşun yağdırdı: 6 yaralı #2

    Ataşehir’de polis memuru kurşun yağdırdı: 6 yaralı #3

    Ataşehir’de polis memuru kurşun yağdırdı: 6 yaralı #4


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