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    Ataşehir'de PTT şubesini soyan kişi pişman oldu

    Ataşehir'deki PTT şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan bir kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.12.2020 - 11:36
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 12:25
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    Ataşehir'de PTT şubesini soyan kişi pişman oldu

    İstanbul'un Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan PTT Bank şubesinde meydana gelen olayda, silahlı bir kişi içeriye girerek güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.

    Vezneden paraları alan soyguncu, bir süre sonra binadan çıkmadan aldığı paraları ve silahı masaya bıraktı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, soygun girişiminde bulunan kişiyi gözaltına aldı.

    "PARA VE SİLAHI BIRAKTI"

    Şüpheli polis merkezine götürüldü. PTT içindeki vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Bir görgü tanığı, "İçeri girdi, 'Paraları ver.' dedi. Bir süre sonra aldığı para ve silahı bıraktı. Herhangi bir soygun gerçekleşmedi. Polis geldi, götürdü." dedi.

    Ataşehir'deki PTT şubesinde soygun girişiminde bulunan kişi teslim oldu ViDEO

    Ataşehir de PTT şubesini soyan kişi pişman oldu #1

    "PİŞMAN OLDUM"

    Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şüphelinin ilk ifadesinde, "Pişman oldum, bu nedenle kaçmadım. Paraları ve silahı bıraktım." dediği öğrenildi.

    Ataşehir de PTT şubesini soyan kişi pişman oldu #2

    Ataşehir de PTT şubesini soyan kişi pişman oldu #3

    Ataşehir de PTT şubesini soyan kişi pişman oldu #4

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