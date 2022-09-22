Ataşehir'de sahte bilezik bozdurmak istedi, yakalandı

Gittiği kuyumcuda sahte bilezik bozdurmak isteyen şüpheli, önce dükkan sahibine ardından da polise yakalandı. “Sahte kelimesini anlamadım” diyerek kendini savunan şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul’un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuya dün öğle saatlerinde İkitelli’den giden S.E., borcunun olduğunu belirterek eşinin Tokat’tan aldığını iddia ettiği bileziği bozdurmaya çalıştı.

Kuyumcu Muratcan Kayhan, incelediği bilezikten şüphelendi.

Kayhan, bileziğin sahte olduğunu ve keserek kontrol etmek istediğini söyleyince de S.E., kuyumcudan çıktı.

Kuyumcu fotoğraftan tanıdı

Bunun üzerine Muratcan Kayhan, diğer kuyumcuların bulunduğu gruba şahsın fotoğrafını atarak sahte altın satabileceğini bildirdi.

S.E., daha sonra Ataşehir İçerenköy Mahallesi’ndeki başka bir kuyumcuya gitti.

Burada sahte bileziği satmak isteyen S.E.’yi, kuyumcu kendisine gelen fotoğraftan tanıdı.

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"S ahte kelimesini anlamadım”

Durum hemen polise bildirildi...

Olay yerine gelen polis ekipleri, kuyumcuların şikayetçi olması üzerine S.E.’yi yakaladı ve sahte altın bilezik ile birlikte polis merkezine götürdü.

İki kuyumcuda da tutarsız cümleler kullanan S.E., “Ben sahte kelimesini anlamadım.” diyerek kendini savundu.

"Bu bileziği evden getirdim"

S.E., “Ben bu kuyumcu arkadaşın dükkanında sordum. Bu arkadaş bana altının sahte olduğunu, bununla dolaşmamam gerektiğini ve başıma sorun alacağımı söylemiş, ben anlamadım. Ben sahte kelimesini anlamadığım için buraya geldim, sordum sahte olduğunu belirtti ve olay böyle gelişti. Memleketten alınmıştı, ben İkitelli’de fırında çalışıyorum. Baldıza 2 tane çeyrek altın borcum vardı. Ben bu bileziği evden getirdim, çeyrek almak için.” dedi.

“Bir numara dolandırıcı”

Kuyumcu Muratcan Kayhan ise “Benim dükkanıma geldi, ‘buna karşılık 2 tane çeyrek alacağım’ dedi. Ben de bileziğin sahte olduğunu söyledim, ‘yok’ dedi, ‘hanımım Tokat’dan almış’ dedi. ‘Abi yalan konuşma, bunu kesmem lazım’ dedim, abi de Tokat’tan aldığına dair kağıt olduğunu söyledi. Çıkarmasını istediğimde bu sefer ‘kağıt yok’ dedi, çıktı. WhatsApp grubuna yazdım. Abi biliyor saflığa yatıyor. Abi yalan söylüyor bir numara dolandırıcı.” şeklinde konuştu.