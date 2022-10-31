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    Ataşehir'de silahlı saldırıda 20 yaşındaki genç bacaklarından vuruldu

    Tamirci dükkanına gelen motosikletli 2 şahıs, defalarca seslendikleri kişinin arkadaşına 7 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Genç çocuk iki bacağından da yaralandı.
    • 31.10.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 11:05
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    Ataşehir'de silahlı saldırıda 20 yaşındaki genç bacaklarından vuruldu

    Gündüz vakti düzenlenen silahlı saldırıda facianın eşiğinden dönüldü.

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, 20 yaşındaki Mert Can, tamirci arkadaşını ziyaret etti.

    İki arkadaş burada vakit geçirirken biri kasklı diğeri maskeli olan motosikletli 2 şahıs, iş yerinin kapısının önüne geldi.

    Saldırıya uğradı

    Kimliği belirsiz şahıslar, 5 kez Can'ın arkadaşına seslendi. Gencin müşterisiyle ilgilenmesinin üzerine kendisi sese yönelen genç, saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    7 el ateş edilen Mert Can sol bacağından 1, sağ bacağından ise 3 kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

    Ataşehir de silahlı saldırıda 20 yaşındaki genç bacaklarından vuruldu #1

    Canını zor kurtardı

    Olayın ardından saldırganlar hızlıca kaçarak izini kaybettirdi.

    Kurşunların hedefi olan genç ise panikle koşarak iş yerine girip canını zor kurtardı.

    O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Ataşehir'de silahlı saldırıda 20 yaşındaki genç bacaklarından vuruldu VİDEO

    Ataşehir de silahlı saldırıda 20 yaşındaki genç bacaklarından vuruldu #2

    Hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    Ekipler saldırganların peşinde

    Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye ve görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.

    İHA'nın aktarımına göre; saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Ataşehir de silahlı saldırıda 20 yaşındaki genç bacaklarından vuruldu #3

    "7 el ateş ettiler"

    Olayla ilgili ifade veren Mert Can, “Cumartesi günü 12.00 sıralarında arkadaşımın dükkanına arkadaşımı görmeye gittim. Arkadaşımla oturuyorduk. Arkadaşım müşteri ile ilgileniyordu. Ben de kapının önünde sigara içiyordum. O esnada motor sesi duydum, motorla gelenler arkadaşımın ismini hitap ederek 5 defa seslendiler. Arkadaşım müşteri ile ilgileniyordu, ben de bakayım kim diye yürüdüm. O esnada bir anda ateş etmeye başladılar. Toplam 7 el ateş ettiler, bir sol bacağımdan 3 de sağ bacağından vuruldum.” dedi.

    Ataşehir de silahlı saldırıda 20 yaşındaki genç bacaklarından vuruldu #4

    Ataşehir de silahlı saldırıda 20 yaşındaki genç bacaklarından vuruldu #5


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