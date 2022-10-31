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- Ataşehir'de silahlı saldırıda 20 yaşındaki genç bacaklarından vuruldu
Ataşehir'de silahlı saldırıda 20 yaşındaki genç bacaklarından vuruldu
- 31.10.2022 - 10:33
- Güncelleme : 31.10.2022 - 11:05
Gündüz vakti düzenlenen silahlı saldırıda facianın eşiğinden dönüldü.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, 20 yaşındaki Mert Can, tamirci arkadaşını ziyaret etti.
İki arkadaş burada vakit geçirirken biri kasklı diğeri maskeli olan motosikletli 2 şahıs, iş yerinin kapısının önüne geldi.
Saldırıya uğradı
Kimliği belirsiz şahıslar, 5 kez Can'ın arkadaşına seslendi. Gencin müşterisiyle ilgilenmesinin üzerine kendisi sese yönelen genç, saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı.
7 el ateş edilen Mert Can sol bacağından 1, sağ bacağından ise 3 kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.
Canını zor kurtardı
Olayın ardından saldırganlar hızlıca kaçarak izini kaybettirdi.
Kurşunların hedefi olan genç ise panikle koşarak iş yerine girip canını zor kurtardı.
O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Ataşehir'de silahlı saldırıda 20 yaşındaki genç bacaklarından vuruldu VİDEO
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Ekipler saldırganların peşinde
Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye ve görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.
İHA'nın aktarımına göre; saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
"7 el ateş ettiler"
Olayla ilgili ifade veren Mert Can, “Cumartesi günü 12.00 sıralarında arkadaşımın dükkanına arkadaşımı görmeye gittim. Arkadaşımla oturuyorduk. Arkadaşım müşteri ile ilgileniyordu. Ben de kapının önünde sigara içiyordum. O esnada motor sesi duydum, motorla gelenler arkadaşımın ismini hitap ederek 5 defa seslendiler. Arkadaşım müşteri ile ilgileniyordu, ben de bakayım kim diye yürüdüm. O esnada bir anda ateş etmeye başladılar. Toplam 7 el ateş ettiler, bir sol bacağımdan 3 de sağ bacağından vuruldum.” dedi.