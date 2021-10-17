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- Ataşehir'de sokak köpeğinin kedileri emzirdiği anlar kamerada
Ataşehir'de sokak köpeğinin kedileri emzirdiği anlar kamerada
Ataşehir'de 'Fındık' isimli köpeğin iki kediyi emzirerek beslediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 17.10.2021 - 09:53
İstanbul Ataşehir'de çevre esnafı tarafından sahiplenilen 'Fındık' isimli sokak köpeği, 2 kediyi emzirerek besledi.
Kedilerin köpeğe yaklaşarak süt emdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İÇ ISITAN O ANLAR KAMERADA
O anlar yüzleri gülümsetti.
Görüntülerde, ayakta duran köpeğin kendisine yaklaşan 2 kediyi emzirdiği görülüyor.