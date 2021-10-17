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    Ataşehir'de sokak köpeğinin kedileri emzirdiği anlar kamerada

    Ataşehir'de 'Fındık' isimli köpeğin iki kediyi emzirerek beslediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 17.10.2021 - 09:53
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    Ataşehir'de sokak köpeğinin kedileri emzirdiği anlar kamerada

    İstanbul Ataşehir'de çevre esnafı tarafından sahiplenilen 'Fındık' isimli sokak köpeği, 2 kediyi emzirerek besledi.

    Kedilerin köpeğe yaklaşarak süt emdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İÇ ISITAN O ANLAR KAMERADA

    O anlar yüzleri gülümsetti.

    Görüntülerde, ayakta duran köpeğin kendisine yaklaşan 2 kediyi emzirdiği görülüyor.

    Ataşehir de sokak köpeğinin kedileri emzirdiği anlar kamerada #1

    Ataşehir de sokak köpeğinin kedileri emzirdiği anlar kamerada #2

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