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    Ataşehir'de sokak ortasında kadına şiddet

    Yolda tartışarak yürüdüğü karısını bir anda yumruklamaya başlayan koca, vatandaş tarafından durduruldu. Saldırgan vatandaş tarafından uyarılırken darbedilen kadın, eşi ile yoluna devam etti.
    • 10.08.2022 - 13:16
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 13:41
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    Ataşehir'de sokak ortasında kadına şiddet

    İstanbul Ataşehir'de bir kadın, sokak ortasında darbedildi.

    Öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre yolda yürüyen çift, bir anda tartışmaya başladı.

    Eşini sokak ortasında yumrukladı

    İkili arasında giderek büyüyen tartışma sonucunda öfke kontrolünü sağlayamayan şahıs, karısını sokak ortasında darbetmeye başladı.

    Yumruklara saldırdığı eşini acımasızca döven şahıs, vatandaşlar tarafından engellendi.

    Ataşehir'de sokak ortasında kadına şiddet VİDEO

    Saldırgan koca, vatandaş tarafından uyarıldı

    Genç kadın eşinin elinden kurtarılırken, vatandaş saldırganı uyardı.

    Olayın soğumasıyla birlikte darbedilen kadın, eşi ile birlikte olay yerinden uzaklaştı.

    Ataşehir de sokak ortasında kadına şiddet #1

    Ataşehir de sokak ortasında kadına şiddet #2

    Ataşehir de sokak ortasında kadına şiddet #3

    Ataşehir de sokak ortasında kadına şiddet #4


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