Haberler

3. Sayfa Haberleri

Ataşehir'de sokak ortasında kadına şiddet

Ataşehir'de sokak ortasında kadına şiddet

Yolda tartışarak yürüdüğü karısını bir anda yumruklamaya başlayan koca, vatandaş tarafından durduruldu. Saldırgan vatandaş tarafından uyarılırken darbedilen kadın, eşi ile yoluna devam etti.