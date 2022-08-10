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Ataşehir'de sokak ortasında kadına şiddet
Yolda tartışarak yürüdüğü karısını bir anda yumruklamaya başlayan koca, vatandaş tarafından durduruldu. Saldırgan vatandaş tarafından uyarılırken darbedilen kadın, eşi ile yoluna devam etti.
- 10.08.2022 - 13:16
- Güncelleme : 10.08.2022 - 13:41
İstanbul Ataşehir'de bir kadın, sokak ortasında darbedildi.
Öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre yolda yürüyen çift, bir anda tartışmaya başladı.
Eşini sokak ortasında yumrukladı
İkili arasında giderek büyüyen tartışma sonucunda öfke kontrolünü sağlayamayan şahıs, karısını sokak ortasında darbetmeye başladı.
Yumruklara saldırdığı eşini acımasızca döven şahıs, vatandaşlar tarafından engellendi.
Ataşehir'de sokak ortasında kadına şiddet VİDEO
Saldırgan koca, vatandaş tarafından uyarıldı
Genç kadın eşinin elinden kurtarılırken, vatandaş saldırganı uyardı.
Olayın soğumasıyla birlikte darbedilen kadın, eşi ile birlikte olay yerinden uzaklaştı.