Ataşehir'de şüpheliyi kovalayan polis ekipleri kaza geçirdi Sokak arasında şüpheli motosikletli şahsı kovalayan polis aracı, cadde üzerinde bir başka araca çarptı. Araçta bulunan iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Motosikletli ise olay yerinden uzaklaştı.

İHA

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde motosikletliyi kovalayan polis ekipleri, Seyitnizam Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 RSR 99 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası 34 RSR 99 plakalı araçta bulunan iki kişi yaralandı.

İtfaiye ekibi araçta sıkışan 1 kişiyi çıkartırken, diğer yaralı şahıs kendi çabasıyla araçtan indi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Polis aracında bulunan ekip ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sağlık ekibi yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından şahıslar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kazaya sebep olan şüpheli motosikletli ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekibi kaçan şahıs için çalışma başlattı.

"Motosikletli önde ilerlerken polis kovalıyordu"

Kazaya tanık olan vatandaş Habib Çelikli, şu cümleleri aktardı;

Dışarıda ses duyduk. Polis aracının kaza yaptığını gördük. Motosikletli önde ilerlerken polis aracı arkasından kovalıyordu. Diğer araç cadde üzerinde ilerlerken kaza meydana geldi. Polis aracının çarpıştığı diğer araçta 2 yaralı vardı. Polis aracında bulunan memurların bir şeyi yoktu. Motosikletli kovalarken kaza meydana geldi. Motosikletli de uzaklaştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)