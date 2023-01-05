Özgün Öztürk idaresindeki otomobil ile Adil Şimşek kontrolündeki otomobilin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı. Takla atan otomobilin iki lastiğinin de koptuğu görüldü.

İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde, saat 12.00 sıralarında, caddeye dönüş yapan Özgün Derya Öztürk'ün kullandığı otomobil ile Adil Şimşek'in idaresinde otomobil çarpıştı.

Kazanın şiddeti ile Şimşek idaresindeki otomobil takla attı. İki lastiği kopan otomobilden Şimşek, yaralı olarak kurtuldu.

Ekipler sevk edildi İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA’nın haberine göre; olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şimşek, hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerinin kaza alanındaki incelemelerinin ardından kazaya karışan iki araç, çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kaza anları kamerada

Kaza anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki otomobilin çarpıştığı, çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin lastiklerinin koptuğu, çevredeki vatandaşların olaya müdahale ettiği görüldü.

Ataşehir’de takla atan otomobilin lastikleri koptu VİDEO



“Hangi aracın kırmızı ışıkta geçtiğini göremedik”

Kaza ilgili bir kişi, “Hangi aracın kırmızı ışıkta geçtiğini göremedik. Bir anda kaza oldu. Siyah araçta yaralı vardı ama ciddi bir şeyi yoktu. Ambulans gelene kadar vatandaşlar müdahale etti. Sağlık ekipleri gelince müdahale edip hemen hastaneye götürdüler." dedi