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    Ataşehir’de taksici tarafından darbedilen turistin ifadesi ortaya çıktı

    Bindiği taksinin şoförü Ercan Yaman tarafından darbedilen Kawtar Hadır’ın polise verdiği ifade ortaya çıktı. Hadır, şoförün kendisini aynı bölgede dolaştırıp dolandırdığını söyledi.
    • 20.04.2022 - 12:04
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    Ataşehir’de taksici tarafından darbedilen turistin ifadesi ortaya çıktı

    İstanbul’da günde güne büyüyen taksi sorunu, dün Ataşehir’de saat 14.00 sıralarında yaşanan olay ile yeniden gündeme geldi.

    Fas uyruklu Fransız vatandaşı Kawtar Hadır (26), Avrupa yakasına gitmek için Ercan Yaman’ın kullandığı taksiye bindi.

    DHA’nın haberine göre taksi şoförü, kadını ara sokaklarda dolaştırdı.

    Hadır, Yaman’ın Avrasya Tüneli’nden geçmek için ücret istemesi üzerine araçtan inmek isteyince çıkan kavgada, Yaman turist kadını yerden yere vurdu. Darbedilen kadın, soluğu polis merkezinde aldı.

    “Hep aynı yerde dolaştığımızı fark ettim”

    Şikyetçi olan Hadır’ın, polise verdiği ifade ortaya çıktı. Taksi şoförü Ercan Yaman'ın kendisini dolandırmak istediğini söyleyen Hadır, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

    “Gitmek istediğim adresi gösterdiğim halde sürekli sokak aralarında dönüp dolaşmaya başladı. Köprüden geçtiğimizi 107 TL fazladan ödeme yapmam gerektiğini söyledi. Beni yine aynı bölgede dolaştırmaya devam etti. Şüphelendim ve navigasyonumu açıp kontrol ettim. Hep aynı yerde dolaştığımızı fark ettim. İnmek istediğimi söylediğimde şoför ya 107 TL ödememi ya da uzun yoldan gideceğimizi söyledi.”

    Ataşehir’de taksici tarafından darbedilen turistin ifadesi ortaya çıktı #1

    “Bana yumruk attı, yere savurdu”

    Taksiciye tekrar durmasını söylediğinde, bu kez de 70 TL istediğini anlatan Hadır, "Ödeme yapmam için ısrar edince polisi arayacağımı söyledim, kabul etmedi. Araç durunca inmek istedim, şoför yanıma gelerek bana yumruk attı, yere savurdu. Bana şiddet uyguladı. Aracın gitmesini engellemek için aracın önüne kendimi attım." dedi.

    İstanbul'da taksi şoförü kadın turisti darbetti VİDEO ARŞİV

    Ataşehir’de taksici tarafından darbedilen turistin ifadesi ortaya çıktı #2


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