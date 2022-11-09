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    Ataşehir’de taksici yol verme kavgasında öfke saçtı

    Trafikte yol verme sebebiyle motosiklet sürücüsü ve taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Taksi şoförünün motosiklet sürücüsüne saldırdığı o anlar, amatör kamera ile anbean kaydedildi.
    • 09.11.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 17:16
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    Ataşehir’de taksici yol verme kavgasında öfke saçtı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme sebebiyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Taksi sürücüsünün motosiklet sürücüsün üzerine yürüyüp saldırdığı anlar, olaya tanıklık eden vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Küfredip tekmeler attı

    Görüntülerde, taksi şoförünün motosiklet sürücüsüne tekme atarken küfrettiği anlar yer aldı.

    İHA'nın haberine göre; iki sürücü arasındaki kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

    Ataşehir’de taksici yol verme kavgasında öfke saçtı ViDEO

    Ataşehir’de taksici yol verme kavgasında öfke saçtı #1


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