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Ataşehir’de taksici yol verme kavgasında öfke saçtı

Ataşehir’de taksici yol verme kavgasında öfke saçtı

Trafikte yol verme sebebiyle motosiklet sürücüsü ve taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Taksi şoförünün motosiklet sürücüsüne saldırdığı o anlar, amatör kamera ile anbean kaydedildi.