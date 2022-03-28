Ataşehir'de tek kolu olmayan servis şoförüne ceza

Ataşehir'de tek kolu olmayan servis şoförüne ceza

Trafik polislerinin denetimlerinde sağ kolu olmadığı halde okul servisi kullanan sürücüye ceza kesilerek, aracı da trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri ve sivil trafik ekipleri, sabah saatlerinde Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimler sırasında durdurulan bir okul servisinin sürücüsünün sağ kolunun olmadığı görüldü.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Araçtan indirilerek evrakları incelenen sürücü L.G. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araç sürmeleri" ve "Belediyeden alınan izin ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak" maddelerinden işlem yapıldı. Ayrıca araç trafikten men edildi.

Ataşehir'de tek kolu olmayan servis şoförüne ceza VİDEO

