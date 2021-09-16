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- Ataşehir’de, tek teker üzerinde motosiklet yolculuğu
Ataşehir’de, tek teker üzerinde motosiklet yolculuğu
Üzerinde 2 kişi olan bir motosiklet, trafikte tek teker üzerinde ilerledi. Hem kendilerini hem diğer sürücüleri tehlikeye atan şahısların, kasklarının dahi olmadığı görüldü.
- İHA
- 16.09.2021 - 10:20
- Güncelleme : 16.09.2021 - 10:34
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde, üzerinde 2 kişi olan bir motosiklet, trafiğe açık alanda tek teker üzerinde ilerledi.
Hızlı bir şekilde yoluna devam eden motosikletin üzerindeki şahısların, kask takmadıkları ve herhangi bir güvenlik önlemi almadıkları görüldü.
Tek teker üzerinde yolculuk yapan şahıslar, hem kendilerini hem trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.
KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ
Kazaya davetiye çıkaran motosiklet sürücüsü, kırmıza ışığa da aldırmadan yoluna devam etti.
Yaşanan anlar, bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.