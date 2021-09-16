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Ataşehir’de, tek teker üzerinde motosiklet yolculuğu

Ataşehir’de, tek teker üzerinde motosiklet yolculuğu

Üzerinde 2 kişi olan bir motosiklet, trafikte tek teker üzerinde ilerledi. Hem kendilerini hem diğer sürücüleri tehlikeye atan şahısların, kasklarının dahi olmadığı görüldü.