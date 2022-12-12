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    Ataşehir’de, trafikte otobüs şoförüne saldırı kamerada

    Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada kamyonette bulunan taraflar, otobüs şoförüne küfredip sadırdı. Kavga anları, cep telefonu tarafından kaydedildi.
    • 12.12.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 13:09
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    Ataşehir’de, trafikte otobüs şoförüne saldırı kamerada

    İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mahallesi'nde, dün saat 23.15 sıralarında İETT otobüs şoförüyle kamyonet şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma ortalığı karıştırdı.

    Kavga sırasında plakası olmayan kamyonetin şoförü, İETT otobüsünün önünde durarak aşağı indi.

    Küfredip yumrukla saldırdılar

    DHA’nın haberine göre; kamyon şoförü, otobüs şoförüyle küfürleşmeye başladı. Kamyonettekiler, otobüs şoförüne saldırarak yumruklamaya çalıştı.

    Otobüste bulunan yolcular, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

    Ataşehir’de, trafikte otobüs şoförüne saldırı kamerada 

    Olay anları kamerada

    Kamyonettekiler bir süre sonra olay yerinden uzaklaşırken, olay anları otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Ataşehir’de, trafikte otobüs şoförüne saldırı kamerada #1

    Ataşehir’de, trafikte otobüs şoförüne saldırı kamerada #2

    Ataşehir’de, trafikte otobüs şoförüne saldırı kamerada #3

    Ataşehir’de, trafikte otobüs şoförüne saldırı kamerada #4

    Ataşehir’de, trafikte otobüs şoförüne saldırı kamerada #5


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