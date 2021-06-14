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- Ataşehir’de uyuşturucu satan şahsa suçüstü
Ataşehir’de uyuşturucu satan şahsa suçüstü
- DHA
- 14.06.2021 - 09:24
- Güncelleme : 14.06.2021 - 09:36
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
A.U. isimli bir şahsın aracında uyuşturucu satışı yaptığı ihbarını alan polis ekipleri, hemen harekete geçti.
Plakası belirlenen araç takibe alındı.
ARAMALAR YAPILDI
Ümraniye İkbal Caddesi üzerinde bulunan parka gelen A.U., uyuşturucu satmaya çalıştığı O.R.K., M.A. ve F.A. isimli 3 şahıs ile gözaltına alındı.
Şüphelinin hem üzerinde hem aracında aramalar yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
3 parça halinde 5.1 gram, 9.4 gram ve 7 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 885 lira para ele geçirildi.
Evinde yapılan aramalarda ise; bin 738 gram bonzai, tabanca, 4 mermi bulundu.
3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haklarında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan O.R.K., M.A. ve F.A., serbest bırakıldı.
Ataşehir’de uyuşturucu satan şahsa suçüstü VİDEO