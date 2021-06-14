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Ataşehir’de uyuşturucu satan şahsa suçüstü

Ataşehir’de uyuşturucu satan şahsa suçüstü

Aracında uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıs, yapılan operasyon ile yakalandı. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda, uyuşturucu maddeler ve silah ele geçildi.