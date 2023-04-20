DHA
Bitmeyen yol verme kavgalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor...
Megakentte trafiğin en büyük sebepleri arasında olan yol verme kavgasının adresi bu sefer de Ataşehir oldu.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iki otomobil sürücüsü trafikte sözlü tartışmaya başladı.
Yol verme kavgası
Geçtiğimiz gün Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi.
İki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Kavga ayrılmadı
Nabızların yükseldiği kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
O anlar kaydedildi
Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.