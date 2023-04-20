Ataşehir'de yol verme kavgasında yumruklar havada uçuştu İki sürücü arasında gündüz vakti yaşanan yol verme tartışmasında nabızların yükselmesiyle çıkan kavgada tekmelerin havada uçtuğu anlar kaydedildi

DHA

Bitmeyen yol verme kavgalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor...

Megakentte trafiğin en büyük sebepleri arasında olan yol verme kavgasının adresi bu sefer de Ataşehir oldu.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iki otomobil sürücüsü trafikte sözlü tartışmaya başladı.

Yol verme kavgası

Geçtiğimiz gün Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi.

İki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga ayrılmadı

Nabızların yükseldiği kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

O anlar kaydedildi

Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.