Ataşehir'de yolcuya sinirlenen İETT sürücüsü kontak kapattı Yolcu ile tartışan İETT şoförü kontak kapatarak bir süre otobüsü hareket ettirmemesi üzerine şoföre diğer yolcular tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

İstanbul'un bitmek bilmeyen sorunu ulaşım...

Yaşanan sorunlar her geçen gün artarken kaza yapan sürücülerün yanı sıra yeni bir olayla bir sürücü yolculara sinirlenerek kontak kapattı.

Sabah saatlerinde Ümraniye’den Üst Bostancı’ya seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi.

Bir yolcunun küfür ve hakaret ettiğini öne süren İETT şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı.

Sürücü aracı durdurdu

Tartışma üzerine İETT şoförü, otobüsü bir süre hareket ettirmedi.

Otobüsteki diğer yolcular araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

"Kavganızı dışarıda yapar mısınız"

Bir kadın yolcu işe geç kaldığını söyleyerek "Devam edebilir misiniz sizin istop etme lüksünüz yok, kavganızı dışarıda yapar mısınız" diyerek tepki gösterdi.

O anlar kaydedildi

O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bir yolcu şoförün devam etmesi için tepki gösterdi

Görüntülerde, sefere devam etmeyen İETT şoförü ile yolcu arasında yaşanan tartışma görülüyor.

Tartışmaya dahil olmayan başka bir yolcu şoföre, acelesi olduğunu, yola devam etmesi gerektiğini söylüyor.