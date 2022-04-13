Ataşehir’deki değnekçi yakalandı

Yol üzerine dubalar koyarak kendisine park yeri oluşturan ve araçlarını park eden sürücülerinden ücret isteyen değnekçiye 888 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Ataşehir’de yeşil renkli yelek giyen bir şahsın sokak üzerine dubalar koyarak kendisine park alanı oluşturup, bu alana arabasını park eden sürücülerden para aldığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; Korsan otoparkçılık yapan R.T. isimli şahıs, sivil trafik ekiplerince yakalandı.

888 TL ceza kesildi

Konu ile ilgili yakalanan şahsa, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "karayolu üzerine yetkisiz duba koymak" içerikli 14. maddesi gereğince 888 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Ayrıca şahıs hakkında, "karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem yapıldı.









