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    Ataşehir'deki hastanede yaşlı kadına eziyet eden 4 kişi tutuklandı

    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı kadınla alay eden personellerin videosu tepki topladı. Olay sonrası hastane faaliyetleri durdurulurken şüpheli 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 17:16
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    Ataşehir'deki hastanede yaşlı kadına eziyet eden 4 kişi tutuklandı

    İstanbul Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede, personelin yoğun bakım servisinde yatan yaşlı kadına yaptıkları pes dedirtti.

    Sağlık personeli tarafından kaydedilen görüntülerde, hastane çalışanının, konuşamayan yaşlı kadın hastayla alay ettiği anlar yer aldı.

    Yüzüne para fırlattı

    Öte yandan videoda şahsın, "Böbreğini alacağız." diyerek elindeki paraları kadının yüzüne fırlattığı görüldü.

     

     

     

     

    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı kadınla alay eden personellerin videosu tepki topladı. Olay sonrası hastane faaliyetleri durdurulurken şüpheli 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     

    Ayrıntılar geliyor...


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