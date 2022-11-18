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- Ataşehir'deki yaya, kamyonun altında sürüklendi
Ataşehir'deki yaya, kamyonun altında sürüklendi
- 18.11.2022 - 11:27
- Güncelleme : 18.11.2022 - 12:04
İstanbul Ataşehir’de korkunç bir kaza yaşandı.
Dün saat 14.30 sularında yaşanan olayda, ışıklarda bekleyen 34 CSZ 407 plakalı kamyon sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket etti.
Yaşlı vatandaş kamyonun altında sürüklendi
Kamyon tam da bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı vatandaşa çarptı. Kamyonun altında kalarak sürüklenen vatandaş kazada ağır yaralandı.
Sıkıştığı yerden çıkarıldı
Yaşanan kazayı gören çevredeki araç sürücülerinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, kamyon altında sıkışan yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kamyon sürücüsü ise polis merkezine götürüldü. Polis ekipleriyse yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kazaya ilişkin çalışma başlattı.
O anlar kamerada
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerleyen kamyon, yolun karşısına geçmekte olan vatandaşı altına alarak metrelerce sürüklüyor.
Ataşehir'deki yaya, kamyonun altında sürüklendi ViDEO