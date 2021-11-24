Ataşehir’deki yaya ölümden kıl payı kurtuldu

Bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. Kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

İstanbul Ataşehir'deki Kayışdağı Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde aşırı hız yapan araç sürücüsü, kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek, 2 araca çarptıktan sonra başka bir araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı.

EZİLMEKTEN SIYRILDI

Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza anında kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise, aracın altında kalmaktan adeta kıl payı kurtuldu.

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"NEYSE Kİ YARALI YOK"

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan Şahin Karcı, "Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol üzerindeki 2 araca vurduktan sonra park halindeki bir araca çarparak durabiliyor. Bizim araçta da küçük çapta hasar oluştu. Tamire götürdük. Araçtan iki kişi çıktı. Biri buradan gitti. Sürücü olan şu an polise ifade veriyor. Neyse ki yaralı yok." diye konuştu.