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Atatürk Baraj Gölü’ne 1 milyon 596 bin balık yavrusu bırakıldı

Atatürk Baraj Gölü’ne 1 milyon 596 bin balık yavrusu bırakıldı

Avlak sahalarda yapılan çalışmalar kapsamında, 1 milyon 596 bin adet pullu sazan yavrusu Atatürk Baraj Gölü’ne bırakıldı.