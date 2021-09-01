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    Atatürk Baraj Gölü’ne 1 milyon 596 bin balık yavrusu bırakıldı

    Avlak sahalarda yapılan çalışmalar kapsamında, 1 milyon 596 bin adet pullu sazan yavrusu Atatürk Baraj Gölü’ne bırakıldı.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 15:36
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    Atatürk Baraj Gölü’ne 1 milyon 596 bin balık yavrusu bırakıldı

    Adıyaman’da, avlak sahalarında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balıklandırma çalışmaları yapıldı.

    Çalışmalar kapsamında kente, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilmiş olan 1 milyon 596 bin adet pullu sazan yavrusu getirildi.

    AVLAK SAHALARINA BIRAKILDI

    Yavru balıklar merkez, Kahta ve Samsat ilçeleri Atatürk Baraj Gölü 13, 14, 15 ve 16’ncı bölge su ürünleri avlak sahalarına bırakıldı.

    Atatürk Baraj Gölü’ne 1 milyon 596 bin balık yavrusu bırakıldı #1

    Atatürk Baraj Gölü’ne 1 milyon 596 bin balık yavrusu bırakıldı #2

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