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- Atatürk Baraj Gölü’ne 1 milyon 596 bin balık yavrusu bırakıldı
Atatürk Baraj Gölü’ne 1 milyon 596 bin balık yavrusu bırakıldı
Avlak sahalarda yapılan çalışmalar kapsamında, 1 milyon 596 bin adet pullu sazan yavrusu Atatürk Baraj Gölü’ne bırakıldı.
- İHA
- 01.09.2021 - 15:36
Adıyaman’da, avlak sahalarında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balıklandırma çalışmaları yapıldı.
Çalışmalar kapsamında kente, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilmiş olan 1 milyon 596 bin adet pullu sazan yavrusu getirildi.
AVLAK SAHALARINA BIRAKILDI
Yavru balıklar merkez, Kahta ve Samsat ilçeleri Atatürk Baraj Gölü 13, 14, 15 ve 16’ncı bölge su ürünleri avlak sahalarına bırakıldı.