Atatürk Havalimanı girişinin içler acısı hali Türkiye'yi ziyaret eden ve daha çok özel uçakla seyahat eden turist ve iş insanlarının kullandığı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin giriş bölümündeki sokaklarda her yerde uçuşan çöpler Türkiye'nin prestijine gölge düşürüyor.

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ensonhaber.com

İstanbul 2019'da uzun bir aradan sonra CHP belediyeciliği ile yüzleşti...

4 yıl önce göreve başlayan CHP yönetimi şehirde toplu ulaşımdan kent tasarımına, çevre temizliğinden imar politikalarına birçok aksaklığa neden oldu...

Bunların en çok dikkat çekenlerinden biri de çöp sorunu.

İstanbulluları eski Türkiye günlerine geri götüren yönetim İstanbul'un her bölgesinde kendini hissettiriyor.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin giriş bölümü de o bölgelerden biri olarak dikkat çekti.

Sokaklarda çöpler uçuşuyor

İstanbul Havalimanı'nın açılmasından sonra uçuş sayısı düşse de Türkiye'ye gelen ve genellikle özel uçaklarla seyahat eden turist ve iş insanlarının kullandığı terminalin giriş bölümündeki çevre sorunu hem bölgedekilerin hem de terminali kullananların tepkisini çekiyor.

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı misafirlerin karşılaştığı ilk manzara uçuşan çöpler oluyor.