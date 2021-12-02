Elektrik kesintisinin ardından yapılan incelemelerde, 60 metrelik kablonun yerinde olmadığı, kablonun teknisyen olarak görev yapan M.A. isimli şahıs tarafından çalındığı belirlendi.

Atatürk Havalimanı’nda, 27 Kasım günü sabah saatlerinde B Kapısı'nda aniden elektrik kesildi.

Havalimanı güvenlik personelince yapılan kontrolde, elektrik kablo bağlantılarının kesik olduğu ve 60 metre uzunluğunda bir kablonun yerinde olmadığı tespit edildi.

Güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerin haber verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekiplerce havalimanında bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu, olayı Atatürk Havalimanı’nda teknisyen olarak çalışan M.A. isimli şüphelinin gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli teknisyen M.A., ‘İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık’ suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Atatürk Havalimanı’nda, kablo çalan teknisyen yakalandı VİDEO



GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık anlarına ilişkin görüntülerde, şüphelinin kestiği kabloları el arabasıyla bina dışına taşıdığı ve burada sivil bir araca yüklediği anlar yer aldı.