Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak, bisikletle Samsun'a taşınıyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki evinden alınan toprağı Samsun'a taşıyan bisikletçiler, Tekirdağ'a ulaştı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki evinden alınan toprak, bisikletçiler tarafından Samsun'a götürülüyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu'nun (KARDEF) düzenlediği organizasyon için yola çıkan bisikletçiler, toprağı Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na getirdi.

Toprağı taşıyan bisikletçiler alkışla karşılandı

Buradan Malkara ilçesine getirilen toprak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna tarafından Tekirdağ temsilcisi Yavuz Limon'a teslim edildi. Bisikletçiler aldıkları toprakla geldiği Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde alkışlarla karşılandı.

"Saat 17.00'de İstanbul il sınırına teslim edeceğiz emanetimizi"

Yavuz Limon, "Ata'mızın toprağını Selanik'ten Samsun'a ulaştırmak üzere yola çıktık. Sabah Edirne grubumuzdan toprağımızı teslim aldık, şu an İstanbul sınırına doğru 120 kilometre bir mesafeyle devam ediyoruz. Saat 17.00 gibi de İstanbul il sınırına teslim edeceğiz emanetimizi." dedi.

























