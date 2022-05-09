Petrol
108.03
-3.88%
Euro
15.91
0.84%
Dolar
15.10
1.02%
Altın
903.41
-0.20%
Borsa
2466
0.31%
Bitcoin
500.441
-4.73%
BTXN Coin
15.24
-1.10%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak, bisikletle Samsun'a taşınıyor

    Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki evinden alınan toprağı Samsun'a taşıyan bisikletçiler, Tekirdağ'a ulaştı.
    • 09.05.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak, bisikletle Samsun'a taşınıyor

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki evinden alınan toprak, bisikletçiler tarafından Samsun'a götürülüyor.

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu'nun (KARDEF) düzenlediği organizasyon için yola çıkan bisikletçiler, toprağı Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na getirdi.

    Toprağı taşıyan bisikletçiler alkışla karşılandı

    Buradan Malkara ilçesine getirilen toprak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna tarafından Tekirdağ temsilcisi Yavuz Limon'a teslim edildi. Bisikletçiler aldıkları toprakla geldiği Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde alkışlarla karşılandı.

    Atatürk ün doğduğu evden alınan toprak, bisikletle Samsun a taşınıyor #1

    "Saat 17.00'de İstanbul il sınırına teslim edeceğiz emanetimizi"

    Yavuz Limon, "Ata'mızın toprağını Selanik'ten Samsun'a ulaştırmak üzere yola çıktık. Sabah Edirne grubumuzdan toprağımızı teslim aldık, şu an İstanbul sınırına doğru 120 kilometre bir mesafeyle devam ediyoruz. Saat 17.00 gibi de İstanbul il sınırına teslim edeceğiz emanetimizi." dedi.

    Atatürk ün doğduğu evden alınan toprak, bisikletle Samsun a taşınıyor #2

    Atatürk ün doğduğu evden alınan toprak, bisikletle Samsun a taşınıyor #3

    Atatürk ün doğduğu evden alınan toprak, bisikletle Samsun a taşınıyor #4

    Atatürk ün doğduğu evden alınan toprak, bisikletle Samsun a taşınıyor #5

    Atatürk ün doğduğu evden alınan toprak, bisikletle Samsun a taşınıyor #6

    Atatürk ün doğduğu evden alınan toprak, bisikletle Samsun a taşınıyor #7

    Atatürk ün doğduğu evden alınan toprak, bisikletle Samsun a taşınıyor #8


    İlginizi Çekebilir

    9 Mayıs Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    9 Mayıs Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    İstanbul'daki uyuşturucu taciri, maddeleri kızartma makinesine sakladı
    3. Sayfa

    İstanbul'daki uyuşturucu taciri, maddeleri kızartma makinesine sakladı

    Geleceğinizi garanti altına alacak Altcoin listesi
    CryptoTrade

    Geleceğinizi garanti altına alacak Altcoin listesi

    Görüş Bildir