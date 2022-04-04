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    Avcılar E-5 karayolunda atını sürerek gezdi

    E-5 karayoluna atıyla birlikte gelip, gezen bir vatandaş görenleri şaşkına çevirirken, trafiği engellediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 11:16
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    Avcılar E-5 karayolunda atını sürerek gezdi

    İstanbul'un Avcılar E-5 karayolu üzerinde yaşanan olayda bir vatandaş, atıyla yol üzerinde gezmeye başladı.

    Seyir halindeki sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı.

    TRAFİĞE ATINI GETİRDİ

    Görenleri şaşkına çeviren olay, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Vatandaşlar, trafiğin aksamasına neden olan atlı adama tepki gösterdi.

    Avcılar E-5 karayolunda atını sürerek gezdi

    Avcılar E-5 karayolunda atını sürerek gezdi #1

    Avcılar E-5 karayolunda atını sürerek gezdi #2


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