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    Avcılar ve Esenyurt’ta silah operasyonu: 8 gözaltı

    Avcılar ve Esenyurt’ta düzenlenen operasyonlarda 1 suikast silahı ve 10 tabanca ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.
    • 21.12.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 13:29
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    Avcılar ve Esenyurt’ta silah operasyonu: 8 gözaltı

    İstanbul'da Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, dün Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkamacı ve Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan bir eve yönelik operasyon düzenledi.

    Operasyonlarda A.Ş.B., M.A.Y., K.S., N.Y.,M.A., H.M., O.B. ve L.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

    6 kişi serbest bırakıldı

    Bu adreslerde 10 ruhsatsız tabanca ve 1 suikast silahı ele geçirilirken adliyeye sevk edilen M.A.Y., K.S., M.A., H.M., O.B. ve L.A. isimli şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

    2 kişi mahkemeye sevk edildi

    A.Ş. ve N.Y., "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan bugün mahkemeye sevk edildi.

    Avcılar ve Esenyurt’ta silah operasyonu: 8 gözaltı #1

    Avcılar ve Esenyurt’ta silah operasyonu: 8 gözaltı #2

    Avcılar ve Esenyurt’ta silah operasyonu: 8 gözaltı #3

    Avcılar ve Esenyurt’ta silah operasyonu: 8 gözaltı #4


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