Avcılar ve Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İki ilçede düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 6 kilogram metamfetamin ele geçirilirken; biri kadın, diğeri yabancı uyruklu iki şüpheli yakalandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve sokak satıcısı-torbacı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

KADIN MÜŞTERİ YAKALANDI

22 Şubat günü saat 01.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir sokakta araçla uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlendi. Ekipler sokak içerisinde bir araç bulunduğu içerisinde şüpheli bir kişinin olduğunu tespit ederken, şüpheli araçla kaçmaya çalıştı. G.T. isimli şüpheli kadın kısa sürede yakalandı. Kadının çantasından 5 parça halinde satışı hazır 49.92 gram metamfetamin bulundu.

UYUŞTURUCU TACİRİNİ ELE VERDİ

Yapılan araştırmada G.T.'nin uyuşturucu maddeleri Esenyurt'ta bulunan yabancı uyruklu M.N. isimli kişiden temin ettiği belirlendi. M.N. adlı erkek şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramalarda satışa hazır halde çeşitli gramajlarda paketlenmiş olarak 5 kilo 890 gram metamfetamin, 2 hassas terazi 5 bin 765 lira ile 300 dolar bulundu. Bu kişinin farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

2 TUTUKLAMA

Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.