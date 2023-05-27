Avcılar'da 14 araca çarpan alkollü sürücü dayak yedi

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi’nde meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen cip sürücüsü Ömer D., seyir halindeyken 8 araca çarptı.

Çevredekiler tarafından durdurularak darbedilen sürücü, bir fırsatını bulanarak yeniden direksiyon başına geçerek kaçmak isterken 6 araca daha çarptı.

Bir araca çarparak yönünü değiştiren Ömer D.’yi araçtan indiren çevredekiler tekme ve yumruklarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler darbedilen sürücüyü Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Görgü tanıklarından Şentürk Karakuş, sürücünün alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Yukarıda araçlara çarpınca indirip dayak attılar. Bir şekilde kaçıp buraya kadar geldi. Bir kız çocuğunu eziyordu, annesi saniye farkı ile önünden çekip kurtardıktan sonra bayıldı. Burada da haklı olarak araçları zarar görenler sürücüye saldırdı. Daha sonra polisler ve sağlık ekibi geldi.