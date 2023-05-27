DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi’nde meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen cip sürücüsü Ömer D., seyir halindeyken 8 araca çarptı.

Çevredekiler tarafından durdurularak darbedilen sürücü, bir fırsatını bulanarak yeniden direksiyon başına geçerek kaçmak isterken 6 araca daha çarptı.

Bir araca çarparak yönünü değiştiren Ömer D.’yi araçtan indiren çevredekiler tekme ve yumruklarla saldırdı.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler darbedilen sürücüyü Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Avcılar'da 14 araca çarpan alkollü sürücü dayak yedi

"Araçtan indirip dövdüler"

Görgü tanıklarından Şentürk Karakuş, sürücünün alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Yukarıda araçlara çarpınca indirip dayak attılar. Bir şekilde kaçıp buraya kadar geldi. Bir kız çocuğunu eziyordu, annesi saniye farkı ile önünden çekip kurtardıktan sonra bayıldı. Burada da haklı olarak araçları zarar görenler sürücüye saldırdı. Daha sonra polisler ve sağlık ekibi geldi.

Avcılar'da 14 araca çarpan alkollü sürücü dayak yedi

"Kendinde değildi"

İki aracı zarar gören Barış Yaşar ise, şu ifadeleri kullandı:

Aşırı alkollüydü. Kendinde değil gibiydi. Araçlarımızdan birini çarpmanın şiddeti ile çevirdi.

Avcılar'da 14 araca çarpan alkollü sürücü dayak yedi

Araçları hasar alan 7 kişi Ömer D.'den şikayetçi oldu.