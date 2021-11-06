Avcılar’da 15 gündür kayıp olan genç, inşaatta ölü bulundu

Bakkala gidiyorum diyerek evden çıkıp 15 gün boyunca haber alınamayan 24 yaşındaki Mesut Karataş, bir inşaatın bodrum katında doğal gaz borusuna asılı olarak bulundu.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde,24 Ekim günü, bakkala çıkıyorum diyerek evden ayrılan Mesut Karataş'ın (24) cansız bedeni Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi Yay sokakta bulunan bir inşaatın bodrum katında bulundu.

İddiaya göre, gece yarısı sıralarında inşaatın bodrum katına giren 2 kişi, doğalgaz borusuna asılı bir erkek cesedi ile karşılaştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, Karataş'ı doğalgaz borusuna asılı olarak buldu.

Karataş'ın cansız bedeni, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AİLE OLAY YERİNE GELDİ

Öte yandan, 24 Ekim'den beri haber alamadıkları Mesut Karataş'ın bulunması için bir televizyon kanalına çıkarak kendisini arayan ailesi de olay yerine geldi.

Polisin çalışmalarını takip eden ve ölüm haberini alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, Karataş'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.