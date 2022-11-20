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    Avcılar’da 150 bin liralık hırsızlık şüphelileri yakalandı

    Yüklü miktarda malzeme çalan hırsızlar güvenlik kameralarından belirlenerek yakalandı. Hırsızlar gözaltına alınırken, çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.
    • 20.11.2022 - 14:18
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    Avcılar’da 150 bin liralık hırsızlık şüphelileri yakalandı

    Avcılar'ın Mustafa Kemalpaşa Mahallesinde bulunan bir depodan 12 Kasım Cumartesi günü 150 bin lira değerinde tekstil malzemesi çalındı.

    Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

    Kamyonet ile deponun önüne geldiler

    Kimlik bilgileri tespit edilen B.S., E.D. ve A.D. isimli şüphelilerin bir kamyonet ile deponun önüne geldiği belirlendi. Çeşitli aparatlar yardımıyla deponun kapısını açan şüpheliler, tekstil malzemelerini kamyonet kasasına yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

    Malzemeler sahibine teslim edildi

    Şüpheliler 15 Kasım günü yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan tekstil malzemeleri de işyeri sahibine teslim edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

    Avcılar’da 150 bin liralık hırsızlık şüphelileri yakalandı #1


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