Kafede oturan adamın yanında bulunan 3 bin 500 dolarlık çantası, dikkati dağıtılması sonucu 2 küçük kız çocuğu tarafından çalındı. O anlar kamerada.

Avcılar Tahtakale Mahallesi üzerinde 13 Mayıs günü yaşanan olayda, bir kafeye müşteri olarak giden N.S.G.S.'nin yanında bulunan çanta çalındı.

3 bin 500 dolarlık çanta için polis ekipleri soruşturma başlatırken, hırsızlık anlarının kameralar tarafından görüntülendiği belirlendi.

DHA'nın aktarımına göre, görüntülerde iki hırsızın yanlarındaki iki küçük çocukla birlikte kafeteryada müşteri gibi oturdukları, bu sırada gözlerine kestirdikleri mağduru takip ettikleri görüldü.

Hırsızlık için dikkat dağıttılar

N.S.G.S.'nin cep telefonuyla konuşmaya dalmasıyla harekete geçen hırsızlardan birinin, adamın oturduğu masaya doğru yönelerek onun dikkatini dağıttığı görüldü.

Avcılar'da 2 çocuk 2 kadından oluşan grubun organize hırsızlık anı VİDEO



Çantayı çocuklar çaldı

Bu sırada iki küçük kız çocuğunun harekete geçerek adamın yanında duran çantayı alma anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde iki küçük hırsızın, daha sonra çaldıkları çantanın üzerini montla örterek diğer hırsızlarla birlikte hızla uzaklaştıkları görüldü.

Suç makineleri adliyeye sevk edildi

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Dilan B.(26) ile Ayçan U.(32) gözaltına aldı. Şüphelilerden Dilan B.'nin daha önceden 54 kez, Ayçan U. ise 55 kez benzer suçlardan gözaltına alındıkları tespit edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Küçük hırsızlar aranıyor

Bir diğer yandan polis, çantayı çalan iki küçük hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.