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    Avcılar'da 3 kadın, at arabasıyla hırsızlık yaptı

    İş yerinden çaldıkları eşyaları at arabasına yükleyerek götüren 3 kadın yakalanırken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 10:50
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    Avcılar'da 3 kadın, at arabasıyla hırsızlık yaptı

    İstanbul Avcılar'da Üniversite Mahallesi'nde bulunan iş yerinin önüne, 10 Haziran Perşembe günü saat 06.15 sıralarında at arabalı 3 kadın geldi.

    3 kadından biri, dışarıda bulunan iş yerine ait çeşitli eşyaları at arabasına yükledi.

    Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

    POLİSE İHBAR EDİLDİ

    İlerleyen saatlerde iş yeri sahibi, eşyaların çalınmış olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

    Avcılar da 3 kadın, at arabasıyla hırsızlık yaptı #1

    AT ARABALI HIRSIZLIK KAMERADA

    Şüpheliler, kısa süre içinde yakalandı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Avcılar'da 3 kadın, at arabasıyla hırsızlık yaptı VİDEO

    Avcılar da 3 kadın, at arabasıyla hırsızlık yaptı #2

    Avcılar da 3 kadın, at arabasıyla hırsızlık yaptı #3

    Avcılar da 3 kadın, at arabasıyla hırsızlık yaptı #4

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