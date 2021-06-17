İş yerinden çaldıkları eşyaları at arabasına yükleyerek götüren 3 kadın yakalanırken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.

İstanbul Avcılar'da Üniversite Mahallesi'nde bulunan iş yerinin önüne, 10 Haziran Perşembe günü saat 06.15 sıralarında at arabalı 3 kadın geldi.

3 kadından biri, dışarıda bulunan iş yerine ait çeşitli eşyaları at arabasına yükledi.

Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

POLİSE İHBAR EDİLDİ

İlerleyen saatlerde iş yeri sahibi, eşyaların çalınmış olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

AT ARABALI HIRSIZLIK KAMERADA

Şüpheliler, kısa süre içinde yakalandı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Avcılar'da 3 kadın, at arabasıyla hırsızlık yaptı VİDEO









