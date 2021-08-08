Euro
10.1547
0.47%
Dolar
8.6156
1.12%
Altın
488.35
-1.18%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
383.438
4.65%
EXEN Coin
23.16
-1.44%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Avcılar'da 3 katlı binadaki patlamanın etkisi, gün ağarınca belli oldu

    Bir ayakkabı dükkanının içinde bulunduğu 3 katlı binada meydana gelen patlamanın boyutu gün ağarınca bir kez daha ortaya çıktı.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 10:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da 3 katlı binadaki patlamanın etkisi, gün ağarınca belli oldu

    İstanbul Avcılar'daki Mustafakemal Paşa Mahallesi'ndeki üç katlı binada dün akşam meydana gelen patlama ardından yangın başladı.

    Yangın itfaiye ekiplerinin çabası ile bitişikteki iki binaya sıçramadan söndürülürken, ön cephesi tahrip olan binadan savrulan parçalarla yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

    SOKAK KAPATILDI

    Gece geç saatlerde bomba uzmanları ve K9 köpekleri ile yapılan arama sırasında sokak iki taraftan kapatıldı. Aramalar uzun sürdü. Bu sabah gün ağarınca polis bariyerleri, binanın çevresine getirilerek sokaktan kısıtlıda olsa yaya geçidine izin verildi.

    Avcılar da 3 katlı binadaki patlamanın etkisi, gün ağarınca belli oldu #1

    ÖNÜNDEKİ BETON BLOK KOPTU

    Gün ağarması ile birlikte binanın ön cephesinin tümüyle tahrip olduğu, birinci kat zemininin bodrumdan kaynaklandığı sanılan patlamanın şiddetiyle yukarı doğru yarıldığı görüldü. Binadan ve önündeki duvardan kopan beton bloğun da çok kalın olduğu görüldü.

    Avcılar da 3 katlı binadaki patlamanın etkisi, gün ağarınca belli oldu #2

    Avcılar da 3 katlı binadaki patlamanın etkisi, gün ağarınca belli oldu #3

    Avcılar da 3 katlı binadaki patlamanın etkisi, gün ağarınca belli oldu #4

    Avcılar da 3 katlı binadaki patlamanın etkisi, gün ağarınca belli oldu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir