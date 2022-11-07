Petrol
97.6
-0.98%
Euro
18.5115
0.11%
Dolar
18.6101
0.24%
Altın
999.18
-0.48%
Borsa
4254
0.89%
Bitcoin
391.091
-1.28%
BTXN Coin
10.32
-0.86%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Avcılar'da 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırı

    Hasta almaya giden sağlık görevlilerinin içinde bulunduğu ambulansın araçlarına çarptığını öne süren bina sakinleri, sopalarla saldırdı. Sağlık çalışanlarından biri, başından yaralandı.
    • 07.11.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırı

    Dün İstanbul’un Avcılar ilçesinden yapılan bir ihbar üzerine kalp hastasını almaya giden sağlık görevlileri, Yeşilkent Mahallesi'ne park ederken iddiaya göre bir araca hafif şekilde çarptı.

    Ambulansın araçlarına zarar verdiğini öne süren aynı binanın iki dairesinde oturanlar, ellerine sopalar alarak aşağı indi.

    112 ekiplerine saldırdılar

    Gözü dönen komşular, 112 ambulansındaki Süleyman Kartal ile yukarıda hastaya müdahale eden Tolga Kaya ve Hasan Demir'e saldırdı.

    Görevlilerin 'Beyaz kod' vermesi üzerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

    Avcılar'da hasta almaya giden sağlık çalışanlarına sopalarla saldırdılar VİDEO

    4 şüpheli gözaltında

    Ekipler, aynı aileden Doğan, Fadime, Ramazan ile Beytullah Şenkaloğlu'nu gözaltına aldı.

    Başından darbe alıp, kanlar içerisinde kalan sağlık görevlilerinden Süleyman Kartal, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Avcılar da 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırı #1

    Kalp hastası yoğun bakımda

    Diğer iki görevli de kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

    Kalp hastası Fahri Aybakan, Esenyurt’taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

    Avcılar da 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırı #2

    “Bunun vebaline nasıl girecekler?”

    Dilayda Abdar, kalp pili takılan dayısının fenalaştığını, bunun üzerine ambulans çağırdıklarını belirterek, “Ambulanstaki iki görevli dayıma müdahale etmeye çıktı. Araçta kalan görevli yolu açmak için biraz geri geldi. Aynı binadaki komşular, araçlarına zarar verdiğini öne sürerek sopalarla aşağı inip saldırdı. Dayıma bir şey olursa bunun vebaline nasıl girecekler? Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. İnsanlarımız çok bencil düşünüyorlar.” dedi.

    Avcılar da 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırı #3

    Avcılar da 3 sağlık çalışanına sopalarla saldırı #4


    Chery OMODA 5, dünyada ilk kez Türkiye'de satışa çıkacak
    Otomobil

    Chery OMODA 5, dünyada ilk kez Türkiye'de satışa çıkacak

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Alperen Şengün'ün iyi performansı galibiyete yetmedi
    Basketbol

    Alperen Şengün'ün iyi performansı galibiyete yetmedi

    Görüş Bildir