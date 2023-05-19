Avcılar'da 36 yıllık binanın balkonu çöktü Megakent'te 4 katlı bir apartmanın balkonun kendiliğiyle çökmesi üzerine yapılan incelemede binanın kolonlarının çürüdüğü tespit edildi.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük yasa girdi.

Yaşanan depremlerin geniş coğrafyada hissedilmesinin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaşın evi ise büyük hasar gördü.

Depremlerin ardından gözler, beklenen büyük Marmara depremi için İstanbul'a çevrildi.

İstanbul'un ise farklı ilçelerinde hasarlı binaların tespiti yapılıyor.

Balkon çöktü

Dün saat 17.00 sıralarında ise kentte korku dolu anlar yaşandı.

Avcılar'da 4 katlı binanın birinci katındaki balkon kendiliğinden çöktü.

Ekipler olay yerine gitti

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda ekipler binada inceleme yaptı.

Kolonların çürüdüğü belirlendi

Belediye ekiplerinin yaptığı incelemede, 36 yıllık binanın bodrum katındaki kolonların çürük olduğu tespit edildi.

İncelemenin ardından içinde 5 daire bulunan binanın tahliyesine karar verildi. Karar sonrası bina sakinleri bugün binayı boşalttı.