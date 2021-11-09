Haberler

3. Sayfa Haberleri

Avcılar’da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı

Avcılar’da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı

Avcılar’da 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallede panik yaşanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.