Avcılar'da 2 hırsız, camını kırdıkları nalburdan topraklama için kullanılan bakır çubuk çaldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bulunan nalbua panelvan araçlarıyla gelen 2 şüpheli, dükkanın kapısını zorladı.

Kapıyı açamayınca camı kıran hırsızlar, içeri girip topraklama için kullanılan bakır çubuk ile bir koli malzeme çalıp kaçtı.

Sabah dükkanına geldiğinde hırsızlık yaşandığını fark eden Mertcan Üstün durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası ve parmak izi çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"9-10 BİN LİRA ARASINDA ZARARIMIZ VAR"

Yaşanan hırsızlık nedeniyle 9 ile 10 bin lira arasında zararları olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Mertcan Üstün, "Sabah saat 06.30 gibi direkt kapının önüne geliyorlar. Yaklaşık 6 dakika duruyorlar. Kilidi kırıp, kapıyı açmaya çalışıyorlar. Kapıyı açamadıkları için camı kırıp, içeri giriyorlar. İçeride yaklaşık 2 buçuk dakika kadar duruyorlar. O sırada bizim sattığımız topraklama çubukları var, onları ve bir tane de koli alıp kaçıyorlar. Bakır çubuklar. Sanırım renginden dolayı dikkatlerini çekiyor. Onları alıp, kaçıyorlar. Yaklaşık 9-10 bin lira arasında zararımız. Şu an tam bir çıkartma yapamadık. Çünkü, ne kadar gittiğini bilmiyoruz. Aslında duymamıştık. Birkaç yere daha girmişler. Ben polis merkezine gittiğim de oradaki arkadaşlar söyledi. Aynı gün içerisinde sanırım 4 yere daha girmişler." ifadelerini kullandı.

Avcılar'da 6 dakikada 10 bin liralık bakır çubuk çaldılar ViDEO



























