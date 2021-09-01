Avcılar'da 6 metrelik inşaat çukuruna otomobil düştü

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 6 metre derinlikteki inşaat alanına uçarak duvar ile inşaat arasına sıkıştı. Şans eseri yaralanan olmadı.

İstanbul Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'nde sürücüsü H.Ö. olduğu öne sürülen 34 LR 1027 plakalı otomobil kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılıp yeniden yaptırılan binanın temeline uçtu.

Gece saatlerinde inşaat bekçisi ve çevrede bulunanlar ne olduğunu anlayamazken iki kişi sürücü tarafındaki kapıyı açarak çıktıktan sonra koşup uzaklaştı.

"İKİ GENÇ KOŞARAK UZAKLAŞTI"

Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen görevliler otomobilde inceleme yaptı. İnşaat bekçisi Coşkun Deveci, "Otomobilden iki genç çıktı, koşarak uzaklaştı. Bir süre sonra bir kişi geldi, kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Ona, ben sürücüyü gördüm, sen burada değildin dedim. Polis ve ambulans geldi. Az daha bize çarpacaktı. Şansımız vardı." dedi. Gün ağarması ile otomobili çıkartmak için vinç getirildi.

































