Avcılar'da, 70 bin liralık hayalet göstergeyi 70 saniyede çaldılar

Avcılar'da, 70 bin liralık hayalet göstergeyi 70 saniyede çaldılar

Park halindeki bir otomobilin hayalet göstergesi, yaklaşık 70 saniyede çalındı. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde, önceki gün saat 07.00 sıralarında bir araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, park halindeki lüks otomobili gözlerine kestirip, birkaç saniye durduktan sonra geri döndü.

Yüzü cerrahi maskeli başında kapüşon bulunan bir kişi, otomobilden uzanıp diğer otomobilin sürücü tarafındaki camı kırıp içeri girdi.

70 bin liralık malı, 70 saniyede çaldı

DHA’nın haberine göre; şüpheli, piyasa değeri ortalama 70 bin TL olan hayalet göstergeyi söküp çalarak aracına döndü.

Hırsızlık, yaklaşık 70 saniye sürdü. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızların yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Avcılar'da, 70 bin liralık hayalet göstergeyi 70 saniyede çaldılar VİDEO

