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    Avcılar’da aileler arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

    İki aile arasında sokak ortasında çıkan kavgada av tüfeği ile ateş açıldı. Silahlı kavgada biri kadın, dört kişi yaralandı.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 12:01
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    Avcılar’da aileler arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

    Dün saat 18.30 sıralarında İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde aralarında önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri, cadde üzerinde kavga etti.

    Taraflar, birbirlerine yumruk ve kesici aletlerle saldırmaya başladı.

    Kavganın taraflarından bir kişi, kamyonetinden aldığı av tüfeği ile ateş etti.

    1'İ KADIN 4 YARALI

    Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada yoldan geçen ve olayla alakası olmayan bir kişiyle, kavgaya karışan biri kadın üç kişiye isabet etti. Yaralananları görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Öte yandan kavganın tarafı olan aile üyeleri, kamyonete zarar vererek camlarını kırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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